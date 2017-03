Iain Armitage será el joven Sheldon Cooper en el 'spin-off' de 'The Big Bang Theory'

'Sheldon', el 'spin-off' de 'The Big Bang Theory', comienza a tomar forma. La cadena CBS aún no ha dado el OK definitivo a la nueva comedia, pero no parece que vaya a echarse para atrás: la network ha confirmado que Iain Armitage interpretará a la versión joven del personaje que ha dado fama mundial a Jim Parsons. Actualmente podemos ver a Iain Armitage en la serie de HBO 'Big little lies'.

La actriz que interpretará a la madre de Sheldon, Zoe Perry ('Scandal'). Laurie Metcalf es la madre de Perry y casualmente es la actriz que ha interpretado a la madre de Sheldon en 'The Big Bang Theory'.

Iain Armitage será Sheldon Cooper durante su complicada infancia en Texas junto a su madre, Mary, su hermana gemela, Missy, y su hermano mayor, George.