José Luis Cordeiro, fundador de Singularity University: "En 2045 la muerte será una opción"

Los científicos aseguran que ya han nacido los primeros seres humanos inmortales o al menos, los más longevos, ya que la esperanza de vida de los recién nacidos es de 100 años y su generación será la primera en ganar la batalla al envejecimiento.

José Luis Cordeiro, ingeniero y fundador de Singularity University, una universidad creada por Google y la NASA en Silicon Valley, asegura que no se piensa morir. "No está entre mis planes y yo estoy convencido de que en 20 o 30 años vamos a poder curar el envejecimiento e incluso rejuvenecer a las personas".

Cordeiro cree que la inmortalidad está a la vuelta de la esquina y cree que "el envejecimiento es una enfermedad curable". Asegura que "en 30 años no voy a estar como un viejo de 80 años, no. Voy a estar más joven que hoy porque vamos a poder rejuvenecer".

Este ingeniero recorre el mundo ofreciendo conferencias sobre este asunto con sus polémicas afirmaciones. Cordeiro considera evidente que "en 2045 la muerte será una opción gracias a los avances que hemos hecho en los últimos años y los que haremos en los próximos".

Las estadísticas fijan la esperanza de vida de cualquier bebé nacido en 2017 en 100 años, como es el caso de Samuel, un recién nacido que para José Luis Cordeiro ya pertenece a una generación que será inmortal gracias a la ciencia.

Samuel ha nacido nueve semanas antes de lo previsto y ya le debe un favor a los médicos. Nació pesando poco más de 1 kilo y ya ha superado los 2. Los médicos creen que el hecho de ser prematuro no le dejará secuelas, algo que hace poco más de dos décadas no ocurriría porque no hubiera sobrevivido. Expertos aseguran que si el niño se desarrolla sin accidentes ni enfermedades graves, podría superar los 90 o 95 años.

Una esperanza de vida muy diferente a la de su bisabuela, que cuando nació en 1925 era de 48 años, edad que ha superado con creces, ya que ha cumplido 92 años. Las expectativas de vida de las últimas cuatro generaciones se han alargado más de 50 años. En 1956 era de 68 años y en 1985 de 79.

En unas pocas décadas se ha logrado más que en 6 millones de años de evolución pues ya se conoce cómo va aumentando la esperanza de vida. "Sube como tres años cada década, podrá aumentar a los ciento y pico años a mitades del siglo XXI", asegura María Blasco, una investigadora y directora del CNIO, quien cree que "podría llegar un momento en el que decidamos ser siempre jóvenes".

De hecho, Juan Carlos Izpisúa, investigador del Instituto Salk de Estados Unidos cree que "lo ideal sería descubrir fármacos que podamos utilizar a voluntad para inducir la regeneración celular".