Rajoy alerta de "lo que algunos están preparando" con posibles pactos postelectorales

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido de que "los españoles tienen que ser conscientes de lo que algunos están preparando" con posibles pactos postelectorales, y ha vuelto a insistir en que el que obtenga más votos en las elecciones del 20-D es el que debe gobernar.

"Eso es democracia y justicia, otros no lo ven así", ha dicho Rajoy este mediodía en un mitin en la localidad malagueña de Estepona, en donde ha insistido en que votando al PP "no habrá sorpresas". Su partido, ha dicho, ofrece "trabajo, gestión, dedicación y esfuerzo", mientras "otros no saben lo que ofrecen o no ofrecen nada" porque "nada" han hecho hasta la fecha. Y "de lo que saben hablar" esas otras fuerzas políticas, ha advertido, "es de pactos" entre ellos, cuando lo que quiere el PP es "pactar con los españoles".

"Es el único pacto que nos interesa", ha añadido. El jefe del Ejecutivo, que en cualquier caso se ha mostrado convencido de la victoria electoral del PP el 20D -"esto va a ir muy bien, ha dicho- ha reprochado también a sus rivales que quieran "liquidar" todas las reformas que ha hecho el PP y que "han funcionado". "Se puede ser más inteligente", ha apuntado. Una vez más ha insistido Rajoy en que "el cambio" que necesitaba España llegó con la victoria de los populares en 2011, y en que España no puede ahora dar marcha atrás, sino que tiene que seguir ese cambio, "mirar hacia adelante y terminar la labor iniciada".

El Partido Popular, ha recalcado, es el "valor seguro" en estas elecciones, porque "es seguro" que con el PP se seguirá creando empleo o van a seguir subiendo las pensiones. "Con otros no lo sé", ha añadido. Y también es "seguro" que con el PP, ha añadido Rajoy, se van a seguir manteniendo los servicios fundamentales porque el Gobierno, ha dicho, seguirá ayudando como hasta ahora a las demás administraciones, algunas de las cuales han sido "incapaces" de pagar ni siquiera a sus proveedores.

Como ejemplo Rajoy ha señalado que su Gobierno ha ayudado a la Junta de Andalucía en "momentos de enorme dificultad", ha pagado a sus proveedores y ha atendido sus vencimientos de deuda. "Porque era nuestra obligación con los españoles y andaluces, no con las administraciones, porque los derechos los tiene la gente y no las administraciones", ha añadido el presidente del Gobierno. Se ha referido Rajoy a otras cuestiones que afectan a Andalucía y ha subrayado que éste va a ser el mejor año de la historia de España, con más de quince millones de turistas que han visitado la costa del sol en este periodo. Además, ha recordado que su Gobierno ha "resuelto el problema de los chiringuitos".

"Era de justicia, da trabajo a mucha gente y está unido indisolublemente a la historia de España", ha añadido el presidente, quien asimismo ha citado algunas mejoras en infraestructuras. No se ha olvidado Rajoy de citar, como hace siempre, los cuatro objetivos de su partido para la próxima legislatura: la creación de empleo, el mantenimiento de las pensiones y los servicios públicos esenciales, la defensa de la unidad de España y la lucha contra el terrorismo.

"Lo que nos debe importar ahora es el futuro, el pasado nos avala; lo más importante es que hay bases de cara al futuro que nos permiten ser optimistas si hacemos las cosas bien, no nos equivocamos ni damos marcha atrás", ha subrayado. Tras este mitin, Rajoy se ha dado un paseo por las calles de Estepona antes de salir para Marbella para encontrarse con los asistentes a una comida popular que ha organizado el PP en esta localidad. Por la tarde, Rajoy continuará con su periplo andaluz con un mitin en la localidad gaditana de Algeciras.