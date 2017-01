Rajoy tacha de "mezquino y ruin" a Sánchez por asegurar que "no es un político decente"

El 'cara a cara' entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez ha subido su nivel de intensidad en el tercer bloque, dedicado a las reformas institucionales pero que ambos candidatos han centrado en torno a la corrupción. Ha sido el líder del PSOE quien ha introducido el tema al afirmar que el presidente del Gobierno debió "dimitir" después de que se conocieran sus mensajes al extesorero Luis Bárcenas y le ha acusado de no ser "una persona decente", unas palabras tras las que el jefe del Ejecutivo le ha calificado como "ruiz, mezquino y deleznable".

Sánchez: "El presidente tiene que ser una persona decente y usted no lo es"

En el debate organizado por la Academia de la Televisión, Sánchez ha recrudecido sus ataques al afirmar que Rajoy "tuvo que haber asumido la responsabilidad en primera persona" de los casos de corrupción de su partido y "dimitir". "Los españoles van a tener que decidir y le advierto de que, si es usted el elegido, el coste será enorme, porque el presidente del Gobierno tiene que ser una persona decente y usted no lo es", ha asegurado.

"Hasta ahí hemos llegado", le ha respondido Rajoy, quien ha comentado que la obligación del líder de la oposición "era presentar una moción de censura". "Soy un político honrado, como mínimo tan honrado como usted. Jamás me ha citado nadie en un juzgado ni me ha acusado de apropiarme de nada", ha dicho el candidato a la reelección por el PP, quien ha apostillado: "No me dedico a la política por dinero".

Rajoy: "Soy un político honrado, como mínimo tan honrado como usted"

"Usted es joven, va a perder estas elecciones y de eso se recupera uno, de lo que no se puede recuperar es de la afirmación ruin, mezquina y miserable que ha hecho", ha subrayado, antes de añadir: "Si tiene algo contra mí, lleveme al juzgado".

"Usted tenía que haber dimitido hace dos años", ha insistido Sánchez, que ha destacado que él es "un político limpio" y ha comparado su sueldo como líder de la oposición, 88.000 euros, con el de Rajoy en el mismo puesto, 239.000 euros. "Yo gano 78.000 euros como presidente del Gobierno, menos que usted ahora", le ha reprochado Rajoy, que ha acusado al candidato socialista de estar "desesperado por la situación".

Diferencias en torno a la reforma de la Constitución

Cataluña ha sido el otro gran tema en este bloque del debate. Sánchez ha asegurado que defiende una España "unida y diversa" y ha acusado a Rajoy de impulsar con sus políticas el bloque independentista. "Ni el inmovilismo ni el rupturismo es la vía, la via es una reforma constitucional", ha afirmado el candidato del PSOE, que se ha mostrado convencido de que esta medida va a "persuadir a la mayoría de catales que quiere vivir de otra forma en España".

"Debería plantearse por qué el Partido Socialista ha perdido tantos votos en Cataluña", le ha respondido Rajoy, que ha tachado de "eslogan" la reforma constitucional del PSOE. "Se resuelve dejando claros los principios: unidad nacional, soberanía, igualdad de los españoles y ley", ha afirmado.