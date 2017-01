Fernández Díaz defiende la adopción de "pactos de gobernabilidad y no sólo de investidura"

El cabeza de lista del PPC a las generales, el ministro Jorge Fernández Díaz, ha defendido la adopción de "pactos de gobernabilidad y no sólo de investidura" en la próxima legislatura y ha celebrado que el "nacionalismo desleal" de Convergencia sea "irrelevante" en el Congreso tras el 20-D.

En una rueda de prensa, en el marco del ciclo con los candidatos catalanes en las generales, Fernández Díaz ha dado por "imposible" un pacto con el PSOE, mientras que ha dejado abierta la puerta, al igual que Mariano Rajoy, a alcanzar un acuerdo con Ciudadanos, toda vez que descarta pactar con los nacionalistas catalanes. "Si tengo que elegir no tengo ninguna duda de que con los partidos que no creen en España y que no respetan la Constitución, el PP no tiene nada que hablar, negociar ni pactar", ha declarado.

De hecho, Fernández Díaz se ha mostrado convencido de que después de las elecciones del próximo domingo Convergencia, que durante años ha garantizado la gobernabilidad tanto de PSOE como del PP, será "absolutamente irrelevante" en el Congreso. "Me alegro de ello", ha afirmado el dirigente popular, que ha reprochado a la formación que preside Artur Mas su "radical deslealtad institucional", por haber instalado a Cataluña en un "proceso tóxico" hacia una imposible independencia.