Un Barça en alza recibe a un Olympiacos sin puntos

El FC Barcelona recibe mañana en el Camp Nou al Olympiacos (20:45 horas), en la tercera jornada de la Liga de Campeones, un enfrentamiento que no debería suponer ningún problema para los azulgrana, líderes del grupo D, en el choque contra el colista.

El Barcelona y su juego están en alza, y desde que empezó la campeonato sólo se ha dejado el empate de la semana pasada contra el Atlético de Madrid, en un partido donde los barcelonistas carecieron de puntería y de un poca de suerte para sumar su octava victoria seguida en la Liga.

En Europa, los azulgrana también pisan fuerte. Los seis puntos los ha sacado de dos victorias incontestables contra el Juventus y en el campo del Sporting de Portugal. Mañana, ante el Olympiacos, al Barça se le presenta un rival que este fin de semana levantó un partido contra el Panionios (3-4) tras haber encadenado tres derrotas consecutivas. Además, el Olympiacos nunca ha vencido en España (dos empates y doce derrotas).

El preparador azulgrana, Ernesto Valverde, se medirá contra uno de los equipos que ha entrenado (en dos ocasiones: 2008-09 y 2010-12) y con el que alcanzó sus cotas más exitosas, al haber ganado tres títulos de Liga y dos Copas de Grecia. El Barça llega con un fútbol en aumento y con un buen reparto de minutos en su plantilla en casi todas sus líneas. El único jugador apercibido de sanción si ve una amarilla es el portugués Semedo.

Ernesto podría mover otra vez la alineación con la entrada de jugadores no titulares pero que también han disfrutado de minutos y cuya aportación ha sido más que interesante, como en el caso de Sergi Roberto o Paulinho. Mientras, no se espera la participación del capitán Andrés Iniesta, recientemente renovado. El manchego no jugó con la selección por molestias y volvió a la alineación contra el Atlético.

El Barça salió este fin de semana con un 4-4-2, añadiendo a André Gomes en el centro del campo, pero contra el Olympiacos todo apunta a que el equipo catalán saldrá con dos extremos, para lo cual Valverde cuenta con las opciones de Gerard Deulofeu y Denis Suárez.

Por su parte, el Olympiacos llega a Barcelona con el objetivo de rascar algún punto que le permita seguir con vida en la fase de grupos. El equipo griego llega sin uno de sus jugadores más destacados, el nigeriano Emenike, que sigue arrastrando molestias en el muslo y ya se perdió el choque liguero del sábado contra el Panionis.

De la lista de convocados de Lemonis para el partido del Camp Nou también se han caído por lesión Seba, Ben y Cisse, y por criterios técnicos Diogo Figueiras, Martins, Milic y Ansarifard.

Este inédito choque en la historia de la Champions será especial para Ernesto Valverde, actual técnico del Barcelona que dirigió al conjunto griego durante tres temporadas, y para Alberto Botía, central del Olympiacos, que se formó en las categorías inferiores del equipo culé.

En las dos primeras jornadas de la fase de grupos el conjunto heleno no ha sumado ningún punto en sus enfrentamientos, ante el Sporting de Lisboa (2-3) y la Juventus (2-0).

El campeón de las últimas siete ediciones de la SuperLiga griega, tres de ellas bajo la dirección de Valverde, tampoco pasa por su mejor momento en la competición doméstica. En siete jornadas disputadas, el conjunto de El Pireo ha cambiado de entrenador (Takis Lemonis ha sustituido a Besnik Has), y ocupa la quinta posición en la tabla, a cuatro puntos del líder.

El pasado fin de semana los rojiblancos se impusieron por 3-4 ante el Panionis en un vibrante encuentro en el que los visitantes estaban necesitados de ganar tras encadenar cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria.