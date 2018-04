Es una mujer buena de verdad, de las que acude a casa sea la hora que sea para ayudar, que se preocupa por los suyos día a día y que a pesar de tener ya una edad sigue alegrándose cuando nos presentamos por sorpresa a la hora de comer (aunque eso signifique añadir 6 platos más). En casa tenemos la gran suerte mi marido, Anita, sus hermanos y yo de tenerla. Y por último, pero no menos importante, dedicar este post a todas aquellas madres que luchan día a día por el bienestar y la felicidad de sus hijos.

Ser madre no es una tarea fácil porque cada mamá, cada hijo, cada situación y por supuesto cada circunstancia personal es diferente.

Ser mamá, como todo el mundo sabe, no viene con manual de instrucciones pero en mi caso os puedo asegurar que desde el minuto uno que fui mamá, adquirí nuevas habilidades y una energía especial que me hizo ser más mujer y sentirme más fuerte de lo que imaginaba.

Cuando era pequeña miraba a mi madre y veía en ella la mujer más guapa, divertida y buena del planeta y a día de hoy añadiría que es una de la mujer más humana que hay. Para mí, mi madre es y será mi mayor referente y uno de los pilares más importantes de mi vida.

Recuerdo con cariño cuando la veía aparecer por sorpresa por la puerta de clase con esa gran sonrisa que la caracteriza y me volvía loca de ilusión cuando mis compañeras de clase comentaban la mamá tan simpática y tan preciosa que tenía. Todavía me sigue sorprendiendo la entereza que tiene ante determinadas situaciones y cómo consigue sacar hasta de ciertas situaciones una sonrisa. Me entusiasma verla reír a carcajadas y contarle historias que me inquietan pero acabar riéndonos de la situación. Me encanta verla relacionarse con la gente siempre con amabilidad y cercanía. Me alegra verla desenvolverse con clase y serenidad en todas las situaciones. Me gusta saber que puedo contarle todo a mí y que siempre me escuchará con interés y aconsejará con cabeza y claridad. Me alegraba tener claro que lo más importante para ella somos nosotros: sus hijos. Me gustaría agradecerles a mis padres que nos hayan inculcado a mis hermanos y a mí valores como la humildad, perseverancia, honradez, lucha por la familia, fidelidad, educación, generosidad y amor a las personas. Y por supuesto, gracias porque a pesar de tener multitud de defectos, de haber cometido alguna niñatada y haber hecho algunas "meteduras de pata" siempre he tenido la certeza de que te tenía ahí y sobre que nunca me ibas a dejar de querer.

Quiero terminar este post recordando unas palabras que un día alguien a quien admiro y quiero con locura me dijo: "las mamás y los papás no se eligen". Los padres no se eligen pero yo tengo la seguridad de que hasta el último momento lucharé por mi hija Ana, por la felicidad de sus hermanos y por la unión de la familia y espero y deseo que cuando sean mayores tengan claro que los quiero con locura y que siempre me tendrán. Siempre.