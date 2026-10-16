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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
La sopa de cordero con arroz de Karlos Arguiñano: una receta de la abuela Pepita con un toque especial
El cocinero recupera una receta tradicional de la abuela Pepita y explica cómo preparar una sabrosa sopa de cordero con arroz, verduras y especias para cuatro personas.
Karlos Arguiñano ha preparado en su Cocina abierta, una sopa de cordero con arroz siguiendo la receta de la abuela Pepita. Para elaborarla, utiliza cuello de cordero lechal, arroz, pimientos, cebolla y tomate, además de comino y cúrcuma para darle un sabor especial.
El secreto está en cocinar lentamente la carne con las verduras, triturar las hortalizas y añadirlas al caldo junto al cordero desmenuzado y el arroz. Además, Arguiñano recomienda retirar la espuma que aparece durante la cocción para conseguir un caldo limpio y transparente.