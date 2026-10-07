La milanesa napolitana de Karlos Arguiñano: una receta fácil con ternera, jamón y mozzarella

Los filetes se pasan por huevo batido con ajo y perejil y después por pan rallado antes de freírlos hasta que queden dorados y crujientes. Después, se colocan en una bandeja de horno.

Sobre cada milanesa, Arguiñano añade salsa de tomate, jamón cocido y mozzarella. Tras gratinarlas unos cinco minutos, hasta que el queso se derrita y coja color, las sirve acompañadas de una ensalada de lechuga en su Cocina abierta.