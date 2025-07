Manu sorprende con su camisa tropical en Pasapalabra y Roberto Leal se rinde a su estilo

Tras el último empate con Rosa en El Rosco, Manu ha iniciado el programa de Pasapalabra con calma y un look que no ha pasado desapercibido. Roberto Leal lo ha elogiado: “Te has puesto tropical”.

El concursante recordó que el presentador le pidió una camisa especial. Ha cumplido con creces, sorprendiendo al público con un estilo veraniego que ha animado el arranque del programa.