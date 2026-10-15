Eva Arguiñano revela el truco para que su pastel de piña y almendra quede perfecto y no se rompa

Con una lámina de hojaldre, piña en almíbar, huevos, azúcar y almendras, Eva Arguiñano elabora en Cocina abierta de Karlos Arguiñano, un postre sencillo y fresco. La receta comienza horneando la base durante 15 minutos a 180 grados, antes de incorporar la crema de almendras y los trozos de piña.

Después, el pastel necesita otros 30 minutos de horno. El secreto está en dejarlo enfriar antes de desmoldarlo o cortarlo, ya que su estructura es muy frágil cuando está caliente. Además, Eva recomienda saltear previamente la piña si se utiliza fresca para que suelte el agua.