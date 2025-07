El emotivo recuerdo de María José Besora sobre su ex fallecido que marcó su vida

María José Besora ha confesado que Humberto Gutiérrez fue “el amor de su vida”. El modelo falleció a los 38 años en un accidente, dejando una profunda huella en ella.

En Y ahora Sonsoles, la ex Miss España aseguró que su ex le hizo “el regalo de no querer que sufriera eso siendo pareja”. “Era algo brutal”, recordó emocionada.