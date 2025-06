Arantxa del Sol resuelve La Pista sin saberlo… ¡y se queda sin premio!

En el enfrentamiento de La Pista de Pasapalabra, Arantxa del Sol y Cristian Valencia no lograron identificar la canción tras escuchar los tres fragmentos disponibles. A pesar de que Arantxa mencionó el título correcto de forma espontánea, este no fue considerado válido por no seguir el procedimiento establecido del concurso.

La confusión se intensificó cuando Roberto Leal ofreció pistas adicionales que, en lugar de ayudar, generaron más dudas. Finalmente, Arantxa reconoció que la cantante era Thalía, aunque no logró recordar su nombre en ese momento.