José Luis García-Pérez: "Juanjo y Trini están condenados a entenderse"

La vida no siempre ha sido fácil para Juanjo. Desde que Trini se fue del barrio, el dueño del karaoke no ha levantado cabeza. Tiene una hija con la que no habla y un nieto al que no conoce. Aunque gracias a la gente que la quiere eso ha cambiado.

José Luis García-Pérez, actor que da vida a Juanjo en Vive Cantando, nos cuenta que la gente que rodea a su personaje es maravillosa.

Probablemente César es su único amigo, aunque le cueste reconocerlo y le cueste aceptar su ayuda y sus consejos. Y Trini siempre ha sido y será su gran amor. Asegura que están condenados a entenderse, y aunque no sería fácil, deberían terminar juntos.

José Luis García-Pérez está encantado de haberse encontrado con Juanjo en su carrera. Aunque tenga esa fachada de duro, es un tipo sensible y asegura que están aprendiendo cosas el uno del otro porque en el fondo no son tan diferentes.