EL JUEVES, A LAS 22:30 HORAS, 'VIS A VIS' EN ANTENA 3

El próximo jueves en 'Vis a Vis', Zulema cogerá a Macarena como rehén y amenazará a su padre con que le hará abortar si no libera a El Egipcio. Pero Leopoldo no dejará a Zulema salirse con la suya. ¿Cómo acabará el secuestro de Macarena?. El jueves, a las 22:30 horas, en Antena 3, no te pierdas un nuevo capítulo de 'Vis a Vis'.