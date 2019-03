Jonás no deja de pensar en Rita y Pedro

LA CIUDAD ES PARA MI

Jonás no puede dejar de pensar en su primo y Rita. No para de darle vueltas al hecho de que Rita no consiga quedarse embarazada y nos cuenta que la pareja va a visitar un especialista para poner solución a este problema. Como dice él, cosas de la ciudad que no pasan en el pueblo. Allí, en el pueblo, cuando una mujer no consigue quedarse embarazada va a la consulta de Luciano y, como dije Jonás: "De allí no sale nadie que no crea en él a pies juntillas". Los médicos del pueblo son de confianza y cercanos, mientras que en la ciudad, le cuentas tu problema a un desconocido.