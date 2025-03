Seyran se enfrenta a Hattuç y le echa en cara todo su dolor: “Mi madre nunca ha dejado de llorar por tu culpa”

La tía Hattuç se ha dado cuenta de que Suna no estaba en casa y no ha podido ocultar su enfado. Le ha dicho a Seyran que si Kazim estuviera allí, ya le habría dado una paliza por salir sin permiso. “Quiero apoyaros, pero siempre demostráis que vuestro padre tiene razón”, ha soltado, decepcionada.

Pero Seyran no se ha quedado callada. Por primera vez, ha dicho lo que lleva tiempo callando: “En realidad, nunca nos has querido apoyar. Nunca has estado de nuestro lado. Si lo hubieras hecho, no habríamos sufrido tanto. Aun así, hicimos todo lo que nos pediste. Y te respetamos”.

La conversación ha subido de tono, y Seyran ha ido aún más lejos. Le ha recordado que, durante años, obligó a Esme a encargarse de todo el trabajo de la casa, y que nunca alzó la voz cuando Kazim maltrataba a su madre, a ella y a Suna.

“Mi madre nunca ha parado de derramar lágrimas por tu culpa”, ha dicho llena de rabia. Hattuç, sorprendida por la verdad, solo ha sabido responder acusándola de deslenguada. Pero Seyran ya no tiene miedo a decir la verdad.