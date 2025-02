¿Podrán salvar su amor? Fuat y Asuman se enfrentan a la cruda realidad de su matrimonio

Tras ir borracho a la mansión y anunciar que se iba a divorciar, Fuat ha dejado su matrimonio pendiendo de un hilo. Incapaz de soportar tanta presión y sintiéndose humillada, Asuman se ha marchado con Seyran y Suna a una cabaña, donde se han encontrado con Fuat, Ferit y Abidin.

En una conversación a solas, Fuat le ha preguntado a Asuman si está dispuesta a divorciarse, dejando claro que solo quiere reconciliarse con ella. Asuman, muy dolida, ha respondido que separarse es lo mejor, sobre todo para él, que desea ser padre.

Además, Asuman ha admitido que es infeliz en la mansión. "No soy útil, no sirvo para nada," ha confesado rota de dolor. Ahora que saben que no van a tener hijos, ella no quiere pasar su vida deambulando en esa casa. "Cada día que pasa, te estás alejando más de mí. Siento que te estoy quitando ese derecho y no puedo hacerlo," ha asegurado.

Fuat le ha explicado que podría ser al revés, y ser él quien no pudiera tener hijos. "Es la vida, viene con sus cosas bonitas y sus dificultades," ha recordado.

¿Qué pasará ahora entre ellos? ¿Podrán superar esta crisis o es este el final de lo que alguna vez fue un amor verdadero?