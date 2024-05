“No quiero que vuelvas a hacerme daño”: Luis cancela la cita con Luz para evitar que le rompa el corazón de nuevo

El amor que existe entre Luis y Luz nunca ha conseguido apagarse, pero la difícil situación personal de esta, y su gran dedicación a su profesión ha puesto muchas complicaciones a la hora de dar un paso más en la relación, haciendo que se alejen cada vez más.

Sin embargo, los cuidados de Luz mientras este estaba enfermo parece que les ha vuelto a unir, e incluso… ¡han quedado a tomar un café!

A pesar de todo, Luis es muy consciente de que la situación de la médica es complicada, y que todos los problemas que hubo en un principio siguen estando presentes.

El joven no quiere volver a sufrir como lo hizo, y aunque esta le asegura que todo será diferente, no es capaz de creerla “Yo no me manejo muy bien en la incertidumbre. Lo siento, Luz” ha afirmado antes de abandonar la sala.

¿Podrán algún día dar rienda suelta a su amor sin que se interpongan sus miedos?