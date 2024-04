Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Elena provoca a Begoña en el dispensario

No encajar en su nuevo puesto de trabajo y ver a Jesús feliz con Begoña sacará de quicio a Elena. La secretaria se presentará con una escusa barata en el dispensario y no podrá evitar provocar a Begoña e insinuar que su historia con su marido no está cerrada.

Después de la conversación que tuvo con Esther, Marta animará a Fina a marcharse a París para luchar por una nueva vida en la que ser libre, mientras Isidro se encuentra cada vez peor y sigue empeñado en no confesarle a su hija la enfermedad que padece. ¿Qué decisión tomará Fina?

Además, Jesús le advertirá a Joaquín que debe tomarse la confianza justa con Andrés y que él único en el que realmente puede apoyarse es en él. El hijo de Digna deberá decidir hacia qué lado posicionarse para no salir perjudicado. ¡No te pierdas todo lo que se viene en el próximo capítulo de Sueños de libertad!