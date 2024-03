Capítulo 15 de Sueños de libertad; 14 de marzo: Claudia y Tasio viven en una nube de amor

Luz le ha brindado una mano a Blanca y le ha pedido a Marta que le contrate en la empresa, pero antes le ha advertido a su amiga lo importante que es que mantenga en secreto su pasado. ¿Podrá esconder Luz quién es para siempre?

La decisión de Luis es firme. Tal y como le ha comunicado a su familia, ha dimitido de Perfumerías de la Reina. Los Merino no está muy felices con esa decisión, pero no es el único. Damián le ha dicho a Jesús que se niega a contratar a otro perfumista que no sea su sobrino. ¿Conseguirán que Luis vuelva a la empresa?

Begoña desea volver a ejercer como enfermera, pero su marido no estaba dispuesto a permitírselo. Tras una conversación con su padre, Jesús ha abierto los ojos y le ha dado permiso a su mujer para ejercer. ¿Cómo le irá a Begoña como enfermera?

Claudia y Tasio están en su mejor momento. Mientras que la joven está convencida de que Tasio es una buena persona, él ha recibido una paliza por retrasarse en el pago de su deuda un día más. ¿Cómo conseguirá reunir todo el dinero?

Andrés está indeciso. No sabe si su vida está en Toledo o no. Lo único que tiene claro es que está enamorado de Begoña, pero ella le ha pedido que se aleje. ¿Le hará caso a su cuñada? ¿Se quedará en la ciudad o se marchará?