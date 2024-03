Andrés le confiesa la verdad a María sobre la muerte de su padre: "Fue por mi culpa"

María se ha interesado por la muerte de su padre, el capitán Duque. Fue en Jaca y de manera trágica, pero apenas sabe mucho más.

Andrés es el único que tiene información de lo que sucedió ese día. Después de rechazarla para mantener relaciones sexuales, la joven le ha preguntado por el día en el que falleció su padre, y él, harto de remordimientos, le ha confesado la verdad.

Con mucho dolor, el exmilitar ha comenzado a relatarle a María la imprudencia que cometió haciendo unas maniobras en compañía del capitán Duque. Fue su idea subir a la montaña, pero las inclemencias del tiempo les llevaron hasta un precipicio a él y al capitán.

Al borde del abismo, Andrés trató de tirar del capitán, que debido al viento se iba para el precipicio, pero no tenía fuerzas... ¡Él le pidió que le soltara! El capitán decidió por los dos, y se soltó para no arrastrar a Andrés al abismo: "Tu padre murió por mi culpa y eso jamás me lo voy a perdonar".

El joven roto de dolor le ha implorado perdón a su novia, pero, ¿se lo concederá tras saber la verdad? ¿Podrá María perdonar esto?