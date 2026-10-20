Capítulo 672
Marta, rota, cree que Fina volverá con Bianca: “Duele porque sigo enamorada de ti”
La De la Reina cree que la argentina es su presente y su futuro.
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Marta y Fina siguen muy distantes la una con la otra, pero ambas por fin mantienen esta conversación que tenían pendiente.
La fotógrafa le dice a Marta que sabe que está molesta con ella por haberse reconciliado con Bianca y la empresaria le responde que ella tenía la certeza de eso pasaría.
Además, le dice que sabe que algún momento volverán a estar juntas, pero Fina se enfada con ella porque ni ella misma sabe lo que quiere.
“Si yo tuviera claro que quiero más a Bianca que a ti, te lo diría”, le responde Fina, pero Marta insiste.
Le dice que sabe que volverá con ella porque ella le da esa vida y ese nuevo mundo artístico que tanto le apasiona a Fina. “Lo sé porque te conozco y te quiero y siempre te querré, aunque nuestro amor sea algo del pasado”.
La De la Reina le afirma que ella pertenece al pasado, en cambio, Bianca es su presente y su futuro.
“Duele porque sigo enamorada de ti, aunque sepa que nada entre nosotras va a volver a ser igual”, le dice la De la Reina con el corazón en la mano. ¿Qué pasará entre nuestras #Mafin?
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