Capítulo 278 de Sueños de libertad; 1 de abril: Manuela, al borde del despido en la casa de la Reina

Tasio le ha echado en cara a Fina que ninguna de sus amigas le ayuden con la venta a domicilio, pero la sevillana se ha defendido: es su idea y ella se basta y se sobra para llevarlo a cabo, aunque sea con falta de apoyos.

Marta y don Pedro han tenido un nuevo enganchón por este tema de la venta a domicilio de Carmen, y él le ha dejado claro que quiere que su trabajadora se luzca. ¿Cómo le habrá sentado esto a Marta?

Tras la propuesta de Begoña de que se convierta en la nueva gobernanta de la casa de la Reina, Manuela ha decidido confesarle toda la verdad sobre su secreto: es analfabeta.

A Begoña no le ha sentado nada bien que les haya escondido este importante secreto durante tantos meses... Si hubiera sido sincera nada más llegar, no les hubiera importado. Ahora ya no sabe si puede confiar en ella... ¿Será capaz de despedirla?

Por otro lado, Digna ha relevado a Luz en la ayuda en el laboratorio a Luis. Ahora ella será quien ayude al perfumista mientras sigue sin su olfato.

