Capítulo 260 de Sueños de libertad; 6 de marzo: Jesús acorrala a Luis mientras las dudas comienzan a atormentar a Fina

María ha sobrevivido al aborto que casi le cuesta la vida. Gracias a la rápida actuación de Luz y la sangre de Begoña, la joven está con vida.

Cuando Jesús descubre lo que ha pasado, no duda en ir a hablar con María. No le reprocha nada, si no que le muestra que se siente en deuda con ella porque piensa que la infravaloró y le asegura que nunca más volverá a cometer ese error.

Andrés, por su parte, se sigue sintiendo muy culpable por lo que ha hecho María. Cree que si no hubiese sido tan duro con ella, María no habría tomado esa decisión.

El joven va a hablar con la que todavía es su mujer para decirle que puede quedarse en casa todo el tiempo que quiera, pero ella no quiere nada de él...¡ni quiere que se compadezca de ella!

Por otro lado, Fina tiene cada vez más dudas sobre si la boda de Marta y Fina es lo mejor para ellas y se desahoga con Digna.

Don Pedro ha comenzado un nuevo plan para acabar para siempre con los Merino y para ello necesita tener a su hermana Irene de aliada. ¿Qué estará tramando?

Además, Jesús ha descubierto el secreto de Luz y ha chantajeado a Luis. Solo guardará silencio, si Luis vota en favor de Luis en todas las juntas de accionistas. ¿Qué pasará?

