MEJORES MOMENTOS STALKER CAPÍTULO 6

En las grabaciones al 'stalker' Ben ha descubierto que lleva un reloj de la marca Rolex. Un reloj tan caro no lo tiene cualquiera y tras ver los registros del acuerdo prematrimonial de la víctima pueden conocer que su ex marido se quedó con un reloj de las mismas características. Con esta pieza clave sólo queda descubrir si realmente el acosador es el ex marido de la víctima.