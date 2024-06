Del odio al amor: así ha evolucionado la bonita relación de amistad de Yekta y Ceylin

La relación de Ceylin y Yekta ha estado llena de altibajos. ¿Quién nos iba a decir al inicio de la serie que los dos abogados acabarían siendo uña y carne? Aunque al principio se veían muy diferentes, se han acabado dando cuenta de que tenían más cosas en común de las que imaginaban.

El principal motivo de que la relación entre ambos se haya estrechado se debe al gran cambio que ha pegado Yekta: si antes quería destruir a Ceylin, ahora, incluso daría la vida por ella. ¿Recordáis por todo lo que han pasado los dos abogados?

La obsesión de Yekta por hacer daño a Ceylin

Cuando todavía vivía su hijo Engin, Yekta estaba obsesionado con hacer daño a Ceylin. El abogado no perdonaba que la joven Erguvan no quisiese trabajar con él y aprovechaba cualquier ocasión para meter a la hija de Gül en un aprieto. ¡Su obsesión hacia ella no era normal!

Cuando murió Engin, Yekta se empeñó en culpar a Ceylin de su muerte e hizo todo lo posible por verla entre rejas. Su odio hacia la joven Erguvan se extendió también a su entorno, por lo que Ilgaz y sus amigos estaban constantemente en su punto de mira.

La situación entre ellos comenzó a cambiar con la llegada de Ömer, el supuesto hijo de Yekta. El abogado se dio cuenta de lo peligroso que era este joven y pronto comenzó a cambiar su actitud con Ceylin. Él mismo fue consciente de lo duro que había sido con ella durante ese tiempo y gracias a aliarse para desenmascarar al impostor, enterraron el hacha de guerra.

Una nueva etapa

Después de que decidiesen trabajar juntos, Yekta y Ceylin se hicieron inseparables. El abogado se convirtió en un gran apoyo para la mujer de Ilgaz y la pequeña Mercan era como una nieta para él. ¡Por eso hizo lo imposible para encontrarla cuando desapareció!

Ceylin comenzó a ver en Yekta a un segundo padre, ya que era una de las personas que mejor la comprendía y que más la apoyaba. Se llevó una gran decepción con él cuando descubrió un oscuro secreto de su pasado, pero se reconciliaron después de que él se jugase la vida para protegerlas a ella y a Mercan.

Actualmente, Ceylin y Yekta siguen metiéndose en numerosos problemas y, aunque de vez en cuando protagonizan alguna que otra discusión, intentan salvarse siempre el uno al otro.