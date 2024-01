La novia de Eren, una nueva fiscal o la mano derecha de Yekta: descubre a los nuevos personajes de Secretos de familia

En los próximos capítulos de Secretos de familia, viviremos un salto temporal de cinco años. Las vidas de los Kaya y los Erguvan han cambiado mucho durante este tiempo y alguno de ellos apenas se parece a su yo del pasado.

Durante estos años, los protagonistas de la serie se han alejado de algunos de sus seres queridos, como es el caso de Derya, que volvió con su familia para criar a su hija alejada del barullo de Estambul. ¡Aunque ojalá volvamos a verla pronto en acción!

Así como echaremos en falta a varios personajes en las nuevas entregas de la serie, también veremos caras nuevas que darán mucha guerra y revolucionarán las tramas. ¡Estas son algunas de las nuevas incorporaciones de Secretos de familia!

Dilek, la pareja de Eren

Eren no ha tenido mucha suerte en el amor. Desde que lo conocemos, ha estado felizmente soltero y por lo que hemos podido saber, la relación con la madre de su hija no acabó del todo bien y no llegaron a entenderse.

Cinco años después de la supuesta muerte de Ilgaz, Eren se ha convertido en inspector jefe y parece haber encontrado a su nueva naranja, Dilek, a la cuál lleva ya dos años conociendo. ¿Acabará en boda esta historia?

Dilek es profesora en un colegio y se muestra una mujer dulce y tranquila, aunque todo apunta a que esconde algo que Eren todavía no sabe. La hija del inspector desconfía de ella y su instinto no suela fallar. ¿Será tan buena persona como apareta?

Nadide, la nueva fiscal jefe

En la fiscalía podremos ver a una mujer con mucha experiencia y muy disciplinada en su trabajo. Nadide es la nueva fiscal jefe y tanto Ilgaz como Ceylin se verán obligados a tratar con ella.

Nadide es una mujer seria con las ideas muy claras, pero todavía no podemos intuir si su rol se parecerá al de Pars o al de Rafet. Lo que sí podemos asegurar es que esta mujer de armas tomar dará mucho juego.

Nil, una mujer decidida y misteriosa

Nil es una ambiciosa abogada que trabaja para Yekta. Su forma de trabajar encaja a la perfección con el exmarido de Laçin, aunque ya os adelantamos que le dará más de un problema a su jefe.

La joven se ha encaprichado de Ilgaz y busca cualquier excusa para pasar tiempo con él, aunque el fiscal continúa enamorado de Ceylin. Aquí tendremos un posible triángulo amoroso que dará mucho que hablar.

Can, el nuevo socio de Osman

Can es un nombre ambicioso al que le gusta demasiado el dinero. Se convertirá en la mano derecha de Osman, quien ha montado un nuevo negocio tras ser despedido del banco.

Gracias a este nuevo proyecto, Osman conseguirá darle a su familia, y sobre todo a su hija a Parla, la vida de los lujos y comodidades con la que siempre habían soñado, pero su amistad con Can puede que le traiga más que algún quebradero de cabeza.

Efe, un joven fiscal

Efe es un joven fiscal con ganas de aprender y de comerse el mundo. Acaba de empezar a trabajar en el juzgado como fiscal y siempre ha admirado a Ilgaz Kaya. ¿Intentará seguir sus pasos?

Elif, la pequeña de la familia

Elif es una niña de cinco años de la que nos quedaremos enamorados desde el minuto uno. Es dulce, alegre, soñadora y quiere mucho a su familia. Está muy unida a su abuela Gül. Todo parece indicar que es la hija de Ceylin e Ilgaz, pero habrá que esperar para descubrirlo en los próximos capítulos de Secretos de familia.