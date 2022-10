Conoce a los miembros que forman la familia Kaya en ‘Secretos de familia'

La familia Kaya en ‘Secretos de familia’ es una de las más afectadas por los acontecimientos que están ocurriendo en la serie.

Çinar Kaya ha sido acusado por el asesinato de una joven y su hermano, Ilgaz, un fiscal de mucha reputación, está haciendo todo lo posible por demostrar que su hermano es inocente.

Mientras tanto, Metin Kaya, el padre de Çinar, está muy enfadado con su hijo por todo lo que ha ocurrido.

¡Ha llegado el momento de conocerlos mejor a todos!

Çinar Kaya, el principal sospechoso

Çinar Kaya es el principal y único sospechoso del asesinato de Inci Erguvan. La policía encontró la tarjeta de crédito de su padre, que le había quitado, en la maleta donde hallaron el cadáver.

Además, hay muchas otras pistas que lo incriminan: las contradicciones, sus huellas encontradas en las pertenencias de la chica o sus antecedentes.

Çinar es un chico problemático que ya en ocasiones anteriores ha cometido varios delitos relacionados con robos y drogas. Sin embargo, todo comenzó con la muerte de su madre de la que, además, su padre le culpa.

A pesar de ello, el joven insiste en que no ha cometido ningún asesinato. Su hermano Ilgaz también cree que es inocente porque, aunque haya tenido problemas con la justicia, no es una mala persona y no sería capaz de hacer algo así.

En casa la vida para Çinar no es para nada ideal. El joven no tiene una buena relación con su padre y está siempre sometido a las comparaciones con su hermano Ilgaz. Çinar siente que solo su hermana pequeña, Defne, lo entiende.

Ilgaz Kaya, el fiscal

Ilgaz Kaya es el hermano de Çinar y el fiscal de la familia. En su trabajo es un hombre muy reconocido y se encuentra en buena posición. Ha seguido los pasos de su padre, Metin, de quien ha heredado sus métodos de trabajo.

Al joven le gusta seguir la ley al pie de la letra, algo en lo que chocará con Ceylin, la abogada que va a llevar el caso de su hermano.

Ilgaz confía ciegamente en Çinar y no cree que él haya sido culpable de la muerte de Inci, pero todas las pruebas que la policía está encontrando en su contra están haciendo que se ponga en lo peor.

A pesar de ser una persona distante, el joven lo da todo por su familia y así lo demuestra en uno de los momentos más complicados para su hermano y su padre.

Defne Kaya, la hija pequeña

Defne es la hija menor de Metin. La pequeña está muy apegada a su familia, y le encanta pasar tiempo con sus hermanos.

Sin embargo, aunque todavía es una niña, Defne se da cuenta de que algo no va bien en casa. Constantemente pregunta por su hermano Çinar, que lleva unos días sin dormir allí, pero su hermano Ilgaz no es capaz de contarle lo que ocurre en realidad. ¡Es demasiado pequeña!

Metin cree que eso no es la mejor opción y que debería saber la verdad. Al final acabará dándose cuenta de todo.

Metin Kaya, el padre de los Kaya

Metin Kaya es el padre de Çinar, Ilgaz y Defne. Es un inspector de policía de mucho renombre, prestigio y honor dentro de la profesión. Por eso, el caso de asesinato le preocupa especialmente.

Metin no quiere que su hijo reciba trato de favor por ser él inspector y su hijo Ilgaz fiscal, y así se lo ha hecho saber a los agentes de la comisaría. Igual que cree que Çinar es culpable por todos los antecedentes que tiene.

Al igual que Ilgaz, el inspector no está dispuesto a saltarse la ley, ni siquiera por proteger a su hijo. De hecho, Metin le ha contado a la policía que Çinar llegó tarde a casa la noche anterior a que encontraran el cadáver, cuando su hijo afirmó que él no había salido.

Además, a Metin no le gusta nada que Ceylin sea la abogada de su hijo, ¡no aprueba la decisión que ha tomado Ilgaz!

Ellos son los miembros que conforman la familia Kaya, una de las afectadas por el asesinato de Inci Erguvan. ¿Será Çinar realmente el culpable? ¿Tendrá que pagar por lo ocurrido? ¿Cómo reaccionarán sus familiares si entra en prisión? ¡No te lo pierdas el domingo a las 22h en un nuevo episodio de ‘Secretos de familia’!