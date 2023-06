Ilgaz, preocupado al descubrir que Ceylin participará en el caso: “Me vuelvo loco de pensar que podría pasarte algo”

Pars está dispuesto a llegar hasta el final para saber quién mató a su hermana. Por eso, cuando descubre que gracias a Ceylin podrían estar más cerca del asesino, el fiscal se enfrenta a Ilgaz y a Eren y le cuenta a la joven Erguvan el contenido de la nota que ha recibido el fiscal Kaya. En ella pone que Ceylin deberá entregar el cuchillo encontrado en el pozo.

Pars va más allá y le cuenta a Ceylin que Ilgaz y Eren pretenden que otra persona del cuerpo de policía se haga pasar por ella para entregar el cuchillo.

Ceylin, entonces, va a hablar con ellos y les dice que será ella la encargada de llevar a cabo esa misión. La joven le echa en cara a su marido que se lo haya ocultado y él se excusa diciendo que solo quiere protegerla.

Al final Ilgaz se disculpa con ella y le dice que, si participa en la operación, deberá seguir todos los pasos… ¡le da pánico que le pase algo!

“¿Qué es lo peor que me podría pasar?”, le dice ella, “¿Qué me disparen y me tengas que cuidar?” y entonces Ilgaz le responde que se volvería loco si algo le llega a pasar. ¿Saldrá todo como lo han planeado?