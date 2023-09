Ilgaz, dolido, le reprocha a Ceylin que no le contase nada sobre la amenaza de muerte: “Ya te has vengado”

Ceylin ha recibido una amenaza en la que le advertían que, si su marido no cerraba el caso de la novia muerta, acabaría bajo muerta. La abogada decide ocultárselo a su marido y disimula para crea que no pasa nada, aunque Ilgaz sospecha algo.

Ceylin decide contárselo a Pars y él le quita importancia, asegurándole que se trata de algo habitual en su profesión. Sin embargo, la abogada sigue muy preocupada ya que teme que algo malo le pasa a Ilgaz.

Pars al final decide poner al tanto a Ilgaz sobre las amenazas que recibió Ceylin. Al fiscal le sienta muy mal que, su todavía mujer, no se lo contase y toma una drástica decisión. Sale a la calle y le cuenta a la prensa que ha recibido una amenaza de muerte, algo que le pone en todavía más en peligro tanto a él como a su familia.

Después, le echa en cara a Ceylin que no se lo contase y ella le dice que él hizo lo mismo cuando recibió una misteriosa nota. Ilgaz le responde que no es lo mismo y él lo hizo para protegerla: “Ya te has vengado. ¿contenta?”.

Ceylin entonces le dice que no le dijo nada porque ella vio más lógico denunciar una amenaza de un fiscal ante el fiscal jefe, unas palabras que a Ilgaz le sientan muy mal ya que él cree que para ella no es un simple fiscal… ¡Parece que las discusiones entre nuestra pareja favorita no has hecho más que comenzar!