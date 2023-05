La presión aumenta para Halit… ¿Cómo conseguirá el dinero para pagar la deuda de Erim?

El holding Argun no está pasando por su mejor momento de liquidez. Halit necesita dinero para poder pagar la deuda que le exige la familia de la mujer a la que atropelló Erim. De lo contrario, seguirán adelante con la denuncia y el pequeño podría ir a la cárcel.

Halit pensó que todo estaba solucionado con una alta cantidad de dinero que ofreció, pero el hijo de la mujer, al enterarse de quién era, le exigió 5 millones de liras. Halit pensó que todo se solucionaría tras la boda de su hija Zehra y Kemal, pero finalmente no se celebró. ¡Y por ahora está en el aire que suceda!

Sin poder contar con el apoyo económico de Kemal, Halit y su abogado tienen que trazar otro plan para poder reunir el dinero. Van a intentar negociar y que acepten una cantidad menor, y en el proceso, venderán una fábrica del holding. ¿Será esa la solución? ¿Funcionará?

No obstante, ese no es su único problema, ya que Alihan sigue empeñado en destruirle, pero Argun está tranquilo: “¿Alguna vez me has visto dejar ganar a alguien?”, le ha dicho con confianza a su abogado. “Es mejor que nuestros enemigos piensen que les tenemos miedo”, ha afirmado tranquilo. Por ello, ahora no va a hacer ningún movimiento respecto a ese tema. ¿Qué pasará cuando decida hacer algo contra Alihan?