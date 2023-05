La familia de la víctima del atropello chantajea a Halit… ¡Le pide 5 millones de liras!

La única forma de conseguir que Erim se librase de la cárcel por su atropello con fuga, era que la víctima no lo denuncias, ya que su plan de que el chófer cargara con la culpa, no funcionó. Por eso, Halit fue a hablar con ella y le ofreció 100.000 liras a cambio de que no lo hiciese… ¡Y aceptó!

El problema vino cuando su hijo descubrió lo poderoso que era Halit y le sugirió a su madre que tenían que pedirle más dinero a cambio de su silencio. Aunque ella intentó convencerlo de que olvidase el tema, él se ha presentado en el Holding Algún para hablar con su dueño.

“He decidido renunciar al trato que hicimos”, le cuenta el joven. Le explica que lo ha pensado mejor y no está dispuesto a renunciar a sus derechos por esa cantidad de dinero. Ahora quiere… ¡5 millones de liras!

“¡Se ha vuelto loco!”, le responde Halit. El empresario no está pasando por un buen momento económico y sabe que desprenderse de ese dinero le complicará más todo. ¿Accederá al chantaje del joven o buscará otra solución para salvar a su hijo de la cárcel?