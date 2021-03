El brutal corte de Bahar a Sarp por forzar la situación tratando de dormir en su casa

Más allá del hecho de estar cerca de sus hijos, el objetivo de Sarp al haberse trasladado al mismo edificio que Bahar es recuperarla a ella y, así, volver a formar una familia. Además, de esta forma consigue incomodar a Arif, con encuentros que siguen siendo de alto voltaje.

El problema para Sarp es que Bahar ya no está enamorada de él y tiene muy claros sus sentimientos. De hecho, sigue llevando el colgante con el corazón que Arif la regaló. Si su relación no ha ido a más no es por ellos mismos, sino por los niños.

Sin embargo, Sarp sigue forzando las situaciones para conquistarla, a menudo incluso a través de Nisan y Doruk. Muchas veces Bahar ha terminado cediendo, pero no esta vez cuando él se ha atrevido a proponer quedarse a dormir en su casa. El corte de ella le ha dejado paralizado.