Lord Nieve. Lord Snow

Las hijas de Lord Stark, Sansa y Arya, también se adaptan como pueden a su nueva vida. La pequeña Arya (interpretada por la mangífica actriz Maisie Williams) es mucho más rebelde y no está dispuesta a vivir bajo el yugo de los Lannister. La pequeña Arya decide, con el consentimiento de su padre, empezar su entrenamiento para manejar con toda destreza la espada.



La manipuladora reina Cersei habla con el maquiavélico príncipe Joffrey, su hijo, asegurándole que todos estarán a sus pies cuando sea rey. "Si quieres acostarte con prostitutas, hazlo", le dice a su hijo. Además le recuerda que los Stark son enemigos suyos, a pesar de que Joffrey está comprometido con Sansa.



En Invernalia el pequeño Bran despierta y es consciente de que sus piernas no volverán a moverse. De momento se reserva contar lo que vio antes de que Jaime Lannister le empuja desde la torre.



Lady Stark llega a Desembarco del Rey para saber de quién es la daga que por poco acaba con la vida de su hijo. La trasladan a un prostíbulo, propiedad de Meñique (su antiguo amor) y allí se entera de que la daga pertenece a Tyrion Lannister, el enano. Lo que no sabe es que se trata de una maniobra de Meñique y el Enuco para inculpar a Tyrion. Ned Stark le promete a su esposa que encontrará pruebas sobre quién fue el culpable.



Khalessi se hace valer frente a su envidioso hermano Viserys como nueva reina de los Dothraki. El maquiavélico hermano Targaryen se queda sólo y en ridículo ante su hermana, que se ha convertido en una persona completamente diferente.



Al otro lado del Muro, Jon Nieve comienza su duro entrenamiento y despierta envidia entre sus compañeros, ante su habilidad en el manejo de la espada. Todos comentan los seres que habitan al otro lado, los Caminantes Blancos, seres capaces de matar a cientos de hombres. Tyrion, se muestra incrédulo al principio, pero decide irse del Muro y pedir ayuda al Rey Robert, aunque Tyron desconoce la desastrosa situación del reino.



El tercer capítulo de ‘Juego de Tronos’ presenta a muchos personajes que serán importantes en la segunda temporada, como el Enuco o Meñique. También es un episodio en el que se ahonda más en la personalidad de Jon Nieve y en su relación con el resto de Guardas de la Noche.



La mejor secuencia: Tyrion Lannister orinando desde lo alto del precipicio en el Muro. Una espectacular demostración de los excelentes efectos especiales de la serie.



La mejor frase: Tyrion (a Jon Nieve): "Si vas a ser un lisiado, es mejor que seas un lisiado rico".