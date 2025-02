Esta noche en Honor: Álex y Alba viven su momento más dulce antes de la tormenta

Álex se acercó a Alba después de que los medios se hiciesen eco de la aparición del cadáver de Rafa en el río. El joven sentía que le debía una explicación a la hermana del fallecido, ya que El Gacela se había metido en un lío por en encargo que le habían hecho los Romero para deshacerse de su coche.

Sin embargo, cuando Álex conoció a Alba, la química entre ellos fue instantánea. Desde que coincidieron en una cafetería, casi no se han separado y, de hecho, el hijo del juez se ha refugiado en casa de la joven unos días tras discutir con su padre.

Después de comerse a besos y de un dulce despertar, Álex le comenta a Alba que hoy sí que quiere ir a hablar con su padre, aunque piensa volver para estar a su lado y seguir así de a gusto.

Lo que Álex no se imagina es que la tormenta está a punto de desatarse. Vicente Aguilar no tardará en descubrir que él fue quién atropelló a Hugo y no su padre y querrá rendir cuentas con él. ¿Logrará proteger el juez Romero a su hijo hasta el final?