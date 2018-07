'Hispania, el juego' introduce significativas mejoras para la experiencia del usuario

Si hace pocos días 'Hispania, el juego' batía otro récord al superar los 200.000 usuarios, ahora es el turno para introducir cambios que te hagan disfrutar al máximo.



Estas son algunas de las mejoras que harán de tu experiencia en el juego una verdadera lucha de titanes.



- Activación de armas de asedio. Catapultas y Arietes. Aquí puedes ver los detalles. Con este desarrollo los usuarios pueden destruir completamente las ciudades de sus enemigos, todas excepto la capital, por lo que también se ha implementado la posibilidad de CAMBIAR LA CAPITAL: los usuarios podrán decidir cuál de sus ciudades prefieren que sea la capital (conservar).



- Cambio en los informes de ataque. Ya no sirve enviar una única tropa, para "espiar" las tropas defensivas. Si la fuerza atacante tiene un valor inferior al 50% de la fuerza defensora no se obtendrá informe de batalla y así se evitaran los falsos espías.



- Modo Vacaciones. Para poder activarlo:

- No puedes tener acciones en curso.

- Tienes que quitar todas las ofertas de tus mercados.

- No puedes tener refuerzos de tropas.



- Utilidad del cereal. Las tropas se alimentan con cereal, si no es así se mueren (hambruna).



- Noche y Día con Calendario Lunar: Entra aquí e infórmate con detalle.



- La Noche en 'Hispania el Juego' tiene consecuencias. Los valores tanto de ataque como de defensa varían, por esto se crearon LAS PIRAS, nuevos elementos de defensa en los poblados.



Pero la cosa no queda aquí. Nuestros usuarios están empezando a desarrollar una "revista", con la supervisión de los administradores, que será gratuita. Está hecha por y para ellos. ¿Quieres participar? ¡Entra ya!



Descubre todo esto y mucho más clickando aquí 'HISPANIA, EL JUEGO'.