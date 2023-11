En el último capítulo de Hermanos: Ömer lucha por hacer justicia y Şevval y Akif se quedan más solos que nunca

¡Por fin! Eso fue lo que pensamos todos cuando Suzan abrió los ojos y descubrió el engaño de su marido. El último capítulo de Hermanos ha estado cargado de drama, rabia y, en cierta manera, justicia. ¿Repasamos todo lo ocurrido para no dejarnos atrás ningún detalle?

Yasmin se sentía culpable por haber mentido en su declaración para proteger a su madre y por eso se disculpó con Ömer en el colegio. Al joven Eren no le compadecieron las palabras de su hermana y le dejó claro que hasta que no le contase la verdad a la policía no volvería a acercarse a ella.

Por otro lado, Ayla y Gönül continuaron planeando la forma de hundir a Sengül. En esta ocasión, la madre de Berk contactó con un primo de una amiga de la tía de los Eren para incitarla a invertir en un negocio de aceite de oliva. Por ahora, Sengül ha ganado mucho dinero, pero Ayla está convencida de que su codicia le hará perderlo todo. ¿Estará en lo cierto?

Nunca nos imaginamos que sería Şevval la que le abriría los ojos a Suzan con respecto a su marido. La madre de Sarp y Yasmin, después de beberse unas cuantas copas en el club, le enseñó la foto que guardaba en su móvil de Akif y Nebahat besándose y eso hizo que Suzan se quedara a cuadros. ¡Las advertencias que le había hecho Ahmet sobre el empresario eran ciertas!

Sarp y Ömer volvieron a protagonizar un fuerte encontronazo, esta vez en plena calle. Harto de las indirectas de su hermano, el joven Eren le dijo delante de sus amigos que podría recuperar a Süsen si quisiese y la llamó por teléfono para demostrárselo. Al ver Ömer tenía razón, Sarp enloqueció y le tiró el carro en el que él y su primo estaban vendiendo albóndigas.

Suzan se presentó furiosa en su casa después de descubrir que su marido le estaba siendo infiel con Nebahat. La madre de Ömer le tiró un vaso de agua a la cara y le pidió explicaciones, pero él, para variar, lo negó todo y aseguró ser víctima de un complot. Por suerte, Suzan no siguió creyendo sus mentiras y... ¡lo echó de casa!

Akif le recriminó a Şevval que rompiera el pacto que habían hecho, por lo que le aseguró que se vengaría denunciándola a la policía. ¡Tenía la grabación que demostraría que encerró a la señora Sevgi en su día! La mujer de Ahmet trató de detenerlo en su camino a comisaría, peor en el trayecto... ¡Akif sufrió un accidente de moto!

¿Se recuperará Akif del accidente? ¿Conseguirá Ömer encerrar a Şevval? ¿Perdonará el joven Eren a Yasmin? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Hermanos para descubrirlo!