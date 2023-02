Suzan, cansada de las humillaciones de Ayla, le da un bofetón: “Asquerosa”

Desde que Suzan comenzó a trabajar con Resul, Ayla y Nebahat le han cogido más manía de la que ya le tenían. ¡Incluso urdieron un plan con Akif para que la madre de Harika perdiese su puesto de trabajo!

En una de las reuniones de madres del colegio, Suzan ve como todas las asistentes la ignoran y murmuran a sus espaldas. Nebahat y Ayla no dejan de mirarla con aires de superioridad y disfrutando de la situación. ¡Quieren ver a la madre de Harika sola!

Harta de la situación, Suzan se acerca a ellas y les planta cara: “¿Hay algún problema?”. Ayla le dice que puede que la gente no quiera relacionarse con una mujer como ella. La ex mujer de Resul se levanta e inician una tensa discusión. Suzan tiene la conciencia muy tranquila y sabe que no ha hecho nada malo.

Cuando Ayla advierte a una de las madres que tenga cuidado con su marido, porque la ex secretaria de su marido podría acercarse a él, Suzan no duda ni un momento y… ¡le da un bofetón! La llama “asquerosa” y se va corriendo del local. ¡Nebahat y Ayla no pueden creerse lo que acaba de pasar! ¿Tomarán medidas al respecto?