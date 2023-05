“¿Nos van a separar?”: Manuela y Paloma, con todo el mundo en contra en un nuevo capítulo de ‘Heridas’

Yolanda ha contactado con Fabio para que el periodista destape todo acerca de la desaparición de su hija, estando segura de que está viva.

Fabio se ha acercado mucho a la verdad y está a punto de desenmascarar todo lo que Manuela ha montado para proteger a Paloma. Es entonces cuando Rocío le atropella con el fin de proteger a su hija biológica.

El periodista no ha muerto, lo retienen y no duda en contar la verdad cuando consiga salir. La policía ya tiene otro hilo más del que tirar y Manuela no aguanta más: “Tenemos a todo el mundo en contra”. La joven está haciendo todo y más para que no la separen de Paloma, ¿lo conseguirá?

