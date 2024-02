“Quiero que de manera libre quieras estar conmigo”: Manuel se sincera con María

María ha descubierto la verdad sobre la muerte de Llanos y Manuel ha sido puesto en libertad tras demostrarse que es inocente.

Todo lo que María ha hecho por Manuel ha hecho que, poco a poco, vayan acercándose mucho más. Tal es así que, en la intimidad, están a un paso de romper la distancia cuando una llamada les interrumpe.

El hermano de María está enfermo, así que ella no duda en coger el primer bus de vuelta a Almería. Manuel no duda en llevarla a la estación y antes de que María se vaya decide sincerarse con ella: “Si tu quieres, si así lo prefieres no hace falta que regreses. Te puedes quedar en Almería”, señala.

Pero la actitud de María ya no es la misma. Acaba de descubrir que su marido y Justa son amantes.

El conductor del autobús empieza a meter prisa a los pasajeros: “Es importante María. Yo quiero que vuelvas, mi sueño es que estemos casado de verdad y de que manera libre quieras estar conmigo”, confiesa.

La respuesta es seca y distante, pero después de lo que ha descubierto no la salen otras palabras: “¿Por qué no se lo propones a Justa? Seguro que aun te esta esperando en el establo”, suelta la andaluza antes de subirse al autobús.

María se marcha y Manuel no puede hacer nada para evitarlo. Todo se ha echado a perder.