Conoce a los tres personajes que se incorporan a 'El secreto de Puente Viejo'

Elsa es una joven de buena familia, de corazón puro; que irremediablemente se enamora de Isaac, un carpintero. Su malvado hermano se niega en redondo a la boda, por lo que no tarda en orquestar un plan para que Elsa no se case con Isaac. Un plan que pasa por simular la muerte de la propia Elsa. No obstante, por mucho que haga su familia, Elsa está dispuesta a luchar por el amor de su vida.

¿Encontrará Elsa la forma de librarse de su familia y buscar a su enamorado? ¿Podrá Elsa encontrar a Isaac y desvelarle que en realidad está vida?

Alejandra Meco es Elsa

Ibrahim Al Shami es Isaac

Isaac es un joven puenteviejino que se marchó hace muchos años de Puente Viejo en busca de fortuna. Carpintero de profesión, es un chico avispado y travieso pero de buen corazón. Divertido, valiente y guapo; no tarda en encontrar el amor en una joven de buena familia en el norte de España: Elsa. Sin embargo, tras un trágico episodio, Elsa muere… o eso cree Isaac, algo que le dejará profundamente apesadumbrado.

Ibrahim Al Shami es Isaac

Antolina es la doncella de Elsa, ayudante fiel y confidente de su señora. Elsa siempre ha confiado en ella y Antolina siempre la ha apoyado. Sin embargo, nunca ha podido confesarle a Elsa que está enamorada de Isaac. Por eso, tras socorrer a Isaac e instalarse en Puente Viejo, Antolina no tarda en utilizar sus armas para enamorar a Isaac, a pesar de que cara al pueblo han decidido pasarse por cuñados.