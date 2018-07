MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.854

No hay día que Isaac no se despierte con una alucinación de lo que ocurrió en el momento que Elsa perdió la vida. Ese instante tan triste y la muerte de Jesús, no le permiten al joven continuar con su vida como si nada hubiese pasado. Las últimas palabras de Jesús se repiten en su cabeza una y otra vez. ¿Qué significado oculto hay en ellas? ¿Conseguirá descifrarlo?