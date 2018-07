Nuevo atentado, esta vez en Miel Amarga

Capítulo 1306: lunes 18 abril

Camila acepta el cariño de Elías, pero pronto se separa de él arrepentida por su engaño hacia Hernando. Éste llega con regalos para ella y Beatriz, quiere compensar su frialdad en la relación con un trato lleno de cariño. Camila termina por echar un jarro de agua fría sobre las aspiraciones amorosas de Elías quien se marcha airado tras la negativa de la mujer.

Mencía se queda en Puente Viejo y ambos acuerdan acabar con el paripé que se traían con Sol Y Candela, con quienes estaba jugando a que no se aguantaban.

Instada por Alfonso y Emilia, Rafaela echa un poco el freno a Ramiro. Ella prosigue con su doble juego y ahora es el turno de estimular a Matías.

Lucas previene el contagio de sarampión y los Santacruz deciden no aceptar el dinero que Francisca quería invertir en la Fundación y se lo devuelven.

Rafaela se cerciora de que un forastero se lleva el plano que depositó junto a la fuente.

Capítulo 1307: martes 19 abril

Emilia viene a traer un recado a Hernando y percibe la relación que hay entre Elías y Camila. Cuando lo comenta con Mariana, resulta que Nicolás ya lo había pensado antes, así pues intuyen que algo fuerte se está cociendo en esa casa y esperan que Beatriz salga bien parada.

Don Anselmo visita a Camila. Ella le confiesa que las cosas están cambiando con Hernando, con quien sí siente una cercanía, y se siente confusa. Camila intenta aclarar las cosas con Elías, que se muestra inasequible al desaliento e incondicional.

Mauricio comenta con Fe la actitud de Francisca y le viene a decir que no tiene buena intención. Raimundo felicita a Severo por devolver el dinero a Francisca. Se llevan otra sorpresa: la Doña ha comprado las vacunas para el Sarampión que ellos no conseguían.

Carmelo explica parte de su historia y su pasado triste a Mencía. A ella le conmueve y le emociona. A Candela y Sol les parece que Mencía y Carmelo hacen una bonita pareja. A Severo, no tanto.

Rafaela se entera que Raimundo ha censurado su comportamiento con Matías y se pone de su parte. Rafaela tantea a Ramiro por si Raimundo ha hablado de más, cuando Longinos reaparece en Puente Viejo.

Hernando recibe la visita de un amigo, de los Servicios de Inteligencia, que sabe que se va a producir un atentado en Puente Viejo contra Severo Santacruz.

Capítulo 1308: miércoles 20 abril

Cifuentes da a Hernando la oportunidad de salvar a Severo del trágico destino que se cierne sobre él… Parece que Hernando no moverá un dedo por prevenir a su enemigo.

Longinos por su parte confirma a Ramiro que habrá un atentado, pero a él no le dice de quién se tratará. Ramiro media entre Longinos y Raimundo, que se niega a admitir nada de lo que afirma el soldado. Rafaela pregunta a Ramiro por Longinos y cuando éste va a informale, Matías da aviso sobre unos forasteros a los que Ramiro identifica en sus formas…Francisca visita a Lucas para comprobar el efecto que ha producido su gesto consiguiéndole material.

Lucas empieza a tratar a todos los habitantes del pueblo con las medicinas de la Doña.

Elías reprocha a Hernando no valorar a Camila. Hernando le recuerda que no le conviene enfadarle.

Como consecuencia de lo que Emilia presenció el otro día en la tienda, ofrece su amistad a Camila. Tras la charla con Emilia, algo se revuelve en el corazón de la mujer que intenta que Hernando le abra su corazón, pero no lo consigue en absoluto.

Cuando Carmelo intenta hablar de futuro con Mencía, ella echa balones fuera; parece que no le interesa el tema.

Francisca se hace la encontradiza en la Confitería. Severo confiesa a Candela los planes de Mencía: le han ofertado un trabajo de un año en Inglaterra imposible de rechazar y lo está ocultando a Carmelo porque le da pena marcharse.

Candela pide a Mencía que se sincere con Carmelo.

Capítulo 1309: jueves 21 abril

Hernando no previene a Severo del peligro se niega a decirle que va a ser objeto de un atentado. Ramiro ha identificado a los forasteros: son soldados y Longinos lo confirma. Siguen teniendo indicios de que pasará algo, pero no le dice quién cree que es la víctima, algo que enerva a Ramiro, pues cree que están jugando con la vida de alguien sólo para capturar a los terroristas después de actuar.

Rafaela está nerviosa y Raimundo cree que estas son fechas “ideales” para un atentado.

Raimundo viene a prevenir a Francisca del riesgo de un posible atentado pensando que la víctima podría ser ella.

Camila propone a Beatriz que anuncie que puede hablar en la fiesta. Empieza la fiesta y todo está saliendo bien, pero Beatriz se marcha inesperadamente. La chica propone a Hernando que se una a la fiesta. Él le da las gracias, pero dice que no. Carmelo ha comprado un anillo para Mencía. Candela sabe que Mencía pronto le dirá que se va. Así, Carmelo no llega a entregarle el anillo, no truncará su futuro.

Camila se enfada cuando Elías la presiona e intenta bucear en su pasado, el joven químico está insistiendo demasiado.

Capítulo 1310: viernes 22 abril

Elías percibe el malestar de Camila y no insiste. Esperará el tiempo que sea necesario. Camila se sincera con Emilia. Ella le aconseja que siga intentando recuperar su matrimonio. Pero un poco más tarde, Elías propone a Camila que huyan juntos.

Raimundo miente al decir que en su aviso no hay nada personal y Francisca se parapeta en La Casona. Carmelo, haciendo de tripas corazón, anima a Mencía para que no sea más difícil la dolorosa despedida. Todos animan a Carmelo y él agradece el apoyo, sobre todo el de su buen amigo Severo.

Rafaela manipula a Matías contándole que está muerta de miedo porque sabe que los soldados son compinches de su esposo que viene a por ella. En realidad le está pidiendo que la ayude a desaparecer. Así, Matías golpea a un intruso, en realidad soldado, para dejar paso libre a Rafaela.

Dolores no se atreve a plantarle cara al cura.

Francisca se desespera al comprobar su incompetencia respecto al control de la epidemia y prevención de posibles atentados. Así, las mujeres van a echar una mano a Lucas, que no da abasto con la epidemia.