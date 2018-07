Llegan grandes cambios a Los Manantiales

Lunes 8 agosto

Hernando se prepara para ser llevado al patíbulo y Beatriz está confusa y desazonada ante la inminente ejecución, siente que le ha fallado, al menos, en el plano emocional.

Todo está preparado cuando Camila interrumpe la ejecución. Doña Remedios acusa a Damián, hijo de Hernando, de ser el culpable de los hechos que se le imputan a él. Elías informa en los Manantiales de la suspensión de la ejecución de Hernando.

Cristóbal acepta no despedir a Mauricio pero le degrada a simple encargado de las tierras. Francisca le promete que en cuanto pueda enfrentarse a Cristóbal, lo querrá de su lado, y le pide que no se vaya muy lejos y que no desfallezca.

Marcos, el bebé, mejora a pasos agigantados y gran parte del mérito es de los cuidados que le prodiga Sol. En cambio, la alegría por las buenas perspectivas con los niños se ensombrece con la publicación del periódico. Onésimo confirma que el artículo del periódico ha disgustado en los círculos de poder.

Sol retarda la entrega de Marcos, le cuesta deshacerse del bebé. La doctora Navas se despide... y aparece por sorpresa Mencía.

Martes 9 agosto

Doña Remedios declara la verdad sobre el incendio y el asesinato de la esposa de Hernando.

Camila lleva a doña Remedios a ver a Beatriz. El reencuentro entre ambas es muy emocionante. Luego acude a la cárcel, pero no a visitar a Hernando, sino a llevárselo con ella.

Mencía explica a Carmelo qué ha hecho desde que se fue y le confiesa que le sigue queriendo: tiene planes de futuro en Madrid y pide a Carmelo que comparta su futuro con ella.

Mauricio se cuela en La Casona para hablar con Francisca, despistando a Cristóbal con la ayuda de Fe. Pero éste se enterará.

Sol y Lucas deciden adoptar a Marcos. La doctora Navas cree que pueden operarle para que restablezca la vista.

Miércoles 10 agosto

Beatriz se reencuentra con Hernando y ambos se tratan por fin como padre e hija. Al regreso de Camila, quien les ha dejado espacio para que hablen tranquilamente, los tres se encuentran por fin como una familia.

Mientras Elías sigue sin dar señales de vida en Los Manantiales: es cada vez más evidente que tiene miedo.

Mauricio pide a Cristóbal que no castigue a Fe y asume él toda la responsabilidad. Francisca hace gestiones telefónicas y Fe viene a explicarle lo sucedido con Mauricio, mientras que Cristóbal demuestra que no se conforma con lo que ha conseguido hasta ahora y exige acceso total a Francisca.

En la Quinta, durante la comida en honor de la doctora Navas se recibe una visita inesperada y amenazante: es una turba que viene en nombre de Dios a castigar a quienes osan interponerse en su mandato divino… vienen por el asunto de las vacunas.

Jueves 11 agosto

Hernando amenaza a Elías con denunciar su pasado si no se va, y así este se marcha de Puente Viejo sintiendo el rechazo de todos y prometiendo vengarse.

A la par, en Los Manantiales tienen un momento tierno entre padre e hija: están felices de haberse recuperado. No ocurre lo mismo con Camila, pues a su regreso, desea estar con Hernando, Pero él parece que la sigue rechazando.

Cristóbal anuncia que vendrá “alguien” a quien Francisca tendrá que escuchar y a quién Francisca no esperaba.

En la Quinta, los fanáticos religiosos les dan veinticuatro horas para arrepentirse de lo que han hecho con los niños. De lo contrario, lo lamentarán. Cristóbal sospecha que los del Puño de Dios han llegado al pueblo de la mano de Francisca. Sin embargo en la Quinta no parecen hacer aprecio de las amenazas, y se centran en Marcos: van a operar al bebé. Severo dice que está todo bajo control pero Carmelo sigue haciendo gestiones.

Rosario no esperará más: está decidida a viajar a Murcia y no consentirá que nadie vaya en su lugar.

Viernes 12 agosto

La persona que con tanto interés esperaba Cristóbal resulta ser Eulalia Castro, y da las primeras explicaciones: Cristóbal es el hijo bastardo de Salvador Castro. Francisca queda demudada, ahora entiende por qué le daba semejante pavor inexplicable. Entre los dos vigilarán cada uno de los movimientos de Francisca y Cristóbal deja claro que viene a vengar a su padre.

Ante el nuevo rechazo físico, y entendiendo que él tiene miedo a la posible descendencia, Camila convence a Hernando de que su amor no puede engendrar monstruos, y así, hacen el amor por primera vez.

Elías ha dejado a Camila una carta de despedida y de advertencia: jamás saldrá del todo de su vida.

Matías está más animado porque va a pedirle a Beatriz que vuelva a ser su novia, pero el momento se ve truncado por Zacarías, quien vuelve para informar a su hermano de que tienen problemas muy graves.