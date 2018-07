Gamboa mata a Sol

Sol confiesa a Piti que nunca se ha acostado con un chico, algo que él entiende como una clara indirecta. No tardará en establecer su estrategia para intentar que Sol sea su próxima conquista, pero los planes se complican cuando, después de un baño en el mar con Palomares y Ramiro, descubre que se ha llenado de sanguijuelas por todo el cuerpo.

A Sol, sin embargo, quien realmente le preocupa ahora es Gamboa. Cree que a raíz de un malentendido en clase, el profesor de supervivencia puede haber descubierto su gran secreto: ella no es realmente Sol sino Elena, su hermana Gemela.

Burbuja descubre que escribió un libro antes de tener el accidente. Lo más sorprendente, sin embargo, no es el libro en sí sino la dedicatoria que tiene escrita: “para mi hermana Salomé”. No puede creerlo, Salomé es su hermana y nunca se lo ha dicho.Burbuja asume que si no se lo ha dicho es porque se avergüenza de él.

Ulises, desde el hotel, intenta ponerse en contacto con Ainhoa, pero ella está aún demasiado dolida y no quiere hablar con él. Mientras tanto, en el barco, Max va ganando terreno. El capitán ha obligado a los chicos a acogerle en el camarote después de ver el desplante del desayuno, cuando se marcharon dejándole sólo en la mesa. Los chicos, sin embargo, no piensan rendirse fácilmente ni ponerle las cosas fáciles al recién llegado. Al fin y al cabo, Ulises ha tenido que quedarse en el edificio por su culpa.