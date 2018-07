Nano: "Cerdito mediano"

Suena una alarma, los cerditos salen corriendo dejando una escena de terror tras de sí. Hay una víctima, al menos, en un tiroteo que supondrá la primera condena de los cerditos y que hará despertar al lobo, un arquitecto que pondrá todos sus medios en darles caza.

El cerdito menor era el más despreocupado y quiso acabar su tarea lo antes posible, así que se construyó una casa de paja que el lobo no tardó en echar abajo… Pero el cerdito pequeño no era su máximo objetivo y, sabiendo que se conduciría hacia su hermano para pedir ayuda, no tardó en seguirle hasta la segunda casa, esta de madera y con dos cerditos atemorizados dentro pues sabían que el lobo les culpaba de un crimen.

Cuando el lobo hubo desmantelado la casa de madera, los dos cerditos pequeños acudieron a la protección que el cerdito mayor podría proporcionarles. Él era el que tenía la casa más dura e inexpugnable y el responsable del crimen. A fin de cuentas él era el objetivo definitivo de este vengativo lobo…