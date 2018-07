¿Por qué se pelea Tino?

Esta semana se añaden tres nuevas reglas al código de buena conducta del camping, a saber:

Si tu ex te invita a un torneo de golf, no se te ocurra aparecer, y menos acompañado de cuatro vecinos gorrones. En caso contrario, te puede pasar lo que a Jorge, que creyendo poder restregarle a Nuria lo bien que le va ahora que no está con ella, acaba humillado delante de lo más selecto de la sociedad. Y con un regalo añadido, el hermano de Nuria, Sergio que se le acopla de regreso al camping.

Si tu novia cumple años, mas vale que no te equivoques con la fecha. Si no, puedes acabar como Tino, el churrero, teniendo que pedir a Alicia en matrimonio para que te perdone el olvido. ¡Y eso que no quiere casarse!

Si quieres aprender a conducir, y tu novio no tiene paciencia, no le pidas a un vecino que te enseñe. Podría ocurrirte como a Candela que consigue que Jose Luis, el marqués, comience a tener peligrosos sueños eróticos con ella.