MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 4

Cuando se creía que Jane Doe era en realidad Taylor Shaw, la agente Patterson descubre que nació en Sudáfrica gracias al análisis de un diente. No es procedente de Pensilvania ta y como Weller cree pero, que haya nacido en Sudáfrica y que sea Taylor Shaw no son datos que puedan convivir juntos. ¿Es o no Taylor Shaw?