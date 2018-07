Sofía pide a Héctor una nueva oportunidad

Garrincha entra en el colmado a robar y, al haber poco dinero en la caja, se lleva secuestrado a Héctor con la intención de que saque todo su dinero del banco de Villareja. Bocanegra informa a Raúl de los dos próximos objetivos de la Organización: hacerse con el cortijo de los Garmendia y conseguir que Sara sea miembro de La Garduña.Andrés, enamorado de María, no soporta que ésta sea una prostituta y esto genera problemas entre ellos…Figueroa está interesado en ocupar el puesto de telegrafista y, aunque Lucero está ansioso por cederle el trabajo, el padre Damián no lo ve claro…Anita se ha quedado embarazada. El padre Teodoro, al enterarse, pide a Damián que cierre la posada si no quiere que su informe al arzobispado sea muy negativo… y ya de paso también le pide que encierre a Rafalín en un sanatorio por sátiro.